ZaragozaUn menor de 5 años se precipitó por la ventana del colegio concertado de Zaragoza El Buen Pastor, desde una altura de unos tres metros por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

El estado de salud del niño de 3º de Infantil no reviste gravedad, pero permanece en observación hospitalaria por precaución.

En información adelantada por Herlado, fuentes del centro afirman que el suceso se produjo sobre las 15:00 horas y después de que los alumnos realizasen la comida. Varios escolares se encontraban bajo la supervisión de una monitora en la primera planta cuando el niño se precipitó por la ventana por causas que aún se están investigando.

El suelo de moqueta amortizó el impacto

El alumno cayó al suelo del patio de una altura de unos tres metros, pero en una zona que está cubierta por una moqueta lo que hizo que amortiguase el golpe.

Inmediatamente fue trasladado hasta el Hospital Miguel Servet donde se le realizaron una serie de pruebas y permanece en observación, pero su estado no reviste gravedad.

A la espera de las conclusiones sobre los motivos de la caída, el centro ha asegurado que estudiará medidas alternativas de seguridad para que no vuelva a pasar ningún hecho similar.