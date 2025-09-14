Redacción Euskadi Agencia EFE 14 SEP 2025 - 12:55h.

Las familias reclaman el "castigo" para la profesional: rellenó la cartilla como si hubiese hecho la inoculación

Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022 en pediatría del ambulatorio de Kabieces, donde trabajó la sanitaria

BilbaoCasi 50 familias piden 12 años de cárcel para una enfermera del ambulatorio de Kabieces en Santurtzi (Vizcaya). Creen que esta profesional merece "un castigo" porque no vacunó a 404 niños.

Sin embargo, después sí que rellenaba la cartilla de vacunación de cada menor atendido en pediatría, indicando que había administrado las dosis. Aunque realmente no lo hacía.

Los progenitores de los afectados confían en la solidez de su acusación para una mujer que "jugó" con la salud de sus hijos. El abogado Aitzol Asla los representa en esta causa.

En declaraciones a EFE, ha añadido que incluso la pena solicitada será mayor porque en la vista oral quedará probado que, además de los delitos expuestos por la Fiscalía, la encausada cometió malversación de fondos públicos.

Este 15 de septiembre comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Vizcaya. El Ministerio Público reclamará siete años y medio de prisión por no inocular las vacunas "conscientemente" y después afirmar que sí.

Por ello, se le atribuyen los delitos continuados de daños agravados y de falsedad documental cometidos entre febrero del 2021 y el 12 de septiembre del 2022, cuando ejerció en el centro sanitario vizcaíno.

Desechó vacunas valoradas en 26.700 euros

Tras descubrir esta actuación de la trabajadora, Osakidetza se vio obligada a administrar las dosis a los menores que no la habían recibido, lo que causó un gasto de 5.300 euros, según calcula el escrito fiscal.

Las que ella desechó en vez de inyectarlas estaban valoradas en 26.700 euros. Por este perjuicio económico, la Fiscalía pide se la condene a indemnizar al Servicio Vasco de Salud.

Aparte de imponerle a la enfermera una multa de 18.240 euros. Las familias que denunciaron afrontan "con ganas el juicio para contar todo lo que vivieron", y explicar ante el tribunal cómo escucharon a esa profesional comentarios en contra de las vacunas.

"Poniendo en riesgo" a los menores, desprotegidos

Incluso aconsejaba a los padres a "dejar a los niños correr descalzos por la hierba" para mejorar su sistema inmunológico. Sostienen, ha explicado el abogado, que "cada cual puede tener una opinión, pero como profesional tiene un deber".

"Y en ningún caso puede tomar decisiones sobre la salud de los niños", ni fingir ante sus padres que les vacunaba pero no lo hacía o no lo hacía correctamente, "poniendo en riesgo" a los menores, desprotegidos ante enfermedades.

Los padres persiguen que esa enfermera no pueda volver a ejercer como tal, "y que Osakidetza no se olvide que este tipo de actitudes son graves y deben de ser castigadas".

"Manifestaba abiertamente estar en contra de las vacunas"

"Ella manifestaba abiertamente que estaba en contra de las vacunas" y aunque al principio pensaron "que solo eran criterios personales algo extravagantes", luego empezaron a sospechar de que no estaba inoculando a sus hijos.

La acusación ha presentado una cuestión previa que deberá resolverse al inicio del juicio y después el tribunal escuchará el interrogatorio a la inculpada. Tras ella pasarán a testificar unas 70 personas.

Entre padres de los niños afectados, responsables de la investigación interna que hizo Osakidetza de este caso, compañeros de la encausada llamados a petición de su defensa, además de los peritos.

Para escuchar todos esos testimonios y la practica del resto de la prueba, la Audiencia vizcaína ha señalado cinco sesiones de juicio, de lunes a viernes.