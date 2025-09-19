La OMS ha señalado a España porque la mayoría de alimentos y bebidas que se anuncian en horario infantil son de baja calidad nutricional

El ministro Pablo Bustinduy ha anunciado tratará de “evitar que los niños sean bombardeados con anuncios de alimentos insanos”

El ministro de Consumo, Pablo Bustindy después de regular la alimentación en comedores escolares con cinco comidas saludables a la semana en todos los centros educativos, se lanza a una nueva cruzada contra la publicidad de alimentos insanos dirigida a niños y niñas. Su objetivo es "proteger a los menores de frente a la presión publicitaria de alimentos ultraprocesados, con un alto contenido en grasas, azúcares o sal, muy calóricos y poco nutritivos”.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado que este el próximo paso de su departamento por evitar el impacto de estos contenidos con los que son "bombardeado" los menores en España "con más de 4.000 anuncios de publicidad de comida insana al año, esto supone que se exponen a 11 anuncios de este tipo al día”.

Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, desde el comedor escolar del CEIP, Ana Soto en Albacete, donde ha querido comprobar de primera mano cómo está funcionando su ley de alimentación saludable, ha adelantado esta nueva batida, que se alinea con los señalamientos que ha hecho la OMS, en que la mayoría de alimentos y bebidas anunciados en España durante el horario infantil en televisión son de baja calidad nutricional.

"Ya hemos regulado el derecho a comer saludablemente en los comedores escolares, ahora vamos a proteger a niños y niñas de la publicidad de los alimentos”, ha declarado Bustinduy, según la nota de prensa publicada en la Web del ministerio de Consumo.

De esta manera, España da un paso más para sumarse a las recomendaciones de organismos científicos como la OMS (Organización Mundial de la Salud) o la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), que subrayan la importancia de restringir la publicidad de alimentos según su calidad nutricional como una de las claves para atajar la obesidad infantil.