Marisa Arellano 20 SEP 2025 - 22:23h.

Cantabria y Asturias han decidido acogerse a una reforma legislativa, que está recurrida, y permitir la caza del lobo

El Defensor del Pueblo ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, por una reforma legislativa que afecta a este canino

Compartir







Cantabria y Asturias han decidido acogerse a una reforma legislativa, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, para autorizar la caza del lobo en sus regiones. Una decisión que no comparte el Ministerio de Transición Ecológica y que ha llevado a acudir a los tribunales a varias organizaciones ecologistas. La reforma, incluida en una enmienda en el Senado en la Ley de Desperdicio Alimentario, vulneraría, según estas organizaciones, la legislación comunitaria. En concreto, la Directiva Habitat, que recoge el informe sexenal elaborado por España y donde el lobo se define como una especie “desfavorable” y, por lo tanto, no puede establecerse ningún control cinegético sobre él.

En medio de toda esta polémica están los ganaderos, que piden un control sobre el lobo, porque aseguran que las indemnizaciones por los ataques que sufre su ganado no compensan ni en lo económico, ni en lo moral. En Castilla y León, desde la Dirección de Espacios Naturales y Fauna, aseguran que en 2024 los ataques crecieron en un 11%, respecto a 2023. Y que están a la espera de que se elabore el próximo informe sexenal, para diseñar su estrategia para esta especie.

Informes científicos aseguran que la solución no pasa por matar al lobo

Frente a esta realidad, los informes científicos aseguran que la solución no es cazar al lobo. Desde Ecologistas en Acción explican que puede ser contraproducente, ya que, si se mata al líder de la manada, el resto irá a por la presa más fácil, esto es el ganado. En vez de depredar corzos, jabalíes o ciervos, con el consiguiente peligro de sobrepoblación de estos herbívoros y los problemas que provocaría en el ecosistema. El lobo es una “especie de talismán para la diversidad”, afirma Theo Oberhuber de Ecologistas en Acción. Mientras que Luis Suárez, de WWF, explica que funciona también como un control sanitario al comerse a animales enfermos e incluso muertos, evitando la transmisión de enfermedades al ganado.

Por otro lado, desde la Comisión Europea se ha rebajo el nivel de protección del lobo, lo que lleva a que cada estado miembro decida, en el informe sexenal citado, cómo gestionarlo. Algunas voces críticas señalan que esta decisión se produce tras la muerte, por un ataque de lobo, del poni de la presidenta de la Comisión Europea. Haya influido o no este incidente, lo que si denuncian los ecologistas es que estos cambios están influidos por criterios políticos de desprotección del medio ambiente y la naturaleza y no por razones científicas.