Un pasajero de un avión que despegó desde Nantes, Francia, a Lanzarote ha muerto en pleno vuelo

Debido a este fallecimiento, el vuelo de vuelta de Lanzarote a Nantes sufrió un retraso de más de ocho horas

Compartir







LanzaroteTragedia en pleno vuelo. Un pasajero de un vuelo que despegó desde la ciudad francesa de Nantes con destino a la isla canaria de Lanzarote ha fallecido en pleno viaje.

Esta trágica muerte ocurrió el pasado martes 16 de septiembre de 2025, cuando el pasajero del vuelo EJU4775 falleció a bordo del avión de la compañía Easyjet.

PUEDE INTERESARTE Muere el ocupante de una narcolancha al chocar con una patrullera de la Guardia Civil en Algeciras

La muerte del pasajero en pleno vuelo

Según han informado medios franceses como 'Le Parisien' y 'Ouest France', la muerte del pasajero, cuya identidad no ha trascendido, se produjo cuando el avión estaba llegando al aeropuerto de Lanzarote.

Nada más recibir la impactante y triste noticia, el piloto del avión dio aviso a las autoridades del aeropuerto canario que pusieron en marcha los procedimientos estándares para socorrer a la aeronave y para realizar el aterrizaje de emergencia.

PUEDE INTERESARTE Muere un anciano de 68 años en el incendio de una vivienda en San Sebastián

Consternación en la compañía aérea tras conocerse la muerte de este pasajero

Desde la aerolínea Easyjet se han puesto en contacto con el medio francés 'Ouest France' al que le han confirmado la noticia del fallecimiento del pasajero. "Nuestras tripulaciones están capacitadas para responder a problemas médicos e hicieron todo lo posible durante el vuelo", destacan desde la compañía aérea.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, en el comunicado ofrecido Easyjet ha querido trasladar el pésame a la familia, amigos y al entorno más cercano del pasajero fallecido.

"Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos del pasajero y les brindamos todo nuestro apoyo y asistencia en estos momentos difíciles. El bienestar y la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación son siempre la máxima prioridad de easyJet", recalcan desde la aerolínea.

Gran retraso en el vuelo de vuelta a Nantes debido a esta tragedia

Como consecuencia de este triste fallecimiento, el vuelo de regreso desde Lanzarote a Nantes sufrió varias horas de retraso.

El avión, que debía aterrizar en la ciudad francesa de Nantes a las 14:45 horas, pudo aterrizar en la ciudad de destino poco después de las 23:00 horas ya que la aeronave salió con varias horas de retraso desde Lanzarote para proceder a su vuelta.