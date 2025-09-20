Redacción Andalucía Europa Press 20 SEP 2025 - 16:24h.

Accidente de una narcolancha contra una embarcación de la Guardia Civil en Cádiz: hay un fallecido

El suceso ha ocurrido durante el desarrollo de un operativo de lucha contra el narcotráfico

Compartir







CádizEl ocupante de una narcolancha ha muerto este 20 de septiembre después de que se haya producido un choque con una patrullera de la Guardia Civil en la localidad de Algeciras (Cádiz).

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press. La colisión entre ambas embarcaciones ha tenido lugar de madrugada en aguas del Estrecho de Gibraltar, según han detallado.

Este accidente mortal en el mar ha sucedido en el marco del desarrollo de un operativo nocturno contra el narcotráfico. La Asociación Jucil ha lamentado en sus redes sociales el fallecimiento del que navegaba en la otra lancha.

Una labor en "condiciones de alto riesgo"

"La labor de la Guardia Civil se desarrolla en condiciones de alto riesgo, pero el Gobierno sigue sin reconocer así esta profesión. Nuestro reconocimiento y apoyo a quienes la ejercen con entrega y profesionalidad", han recordado.

Por el momento, no hay detenidos por este incidente y la Benemérita ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, que se suman a otros similares anteriores, como la tragedia de Barbate, con dos agentes asesinados.