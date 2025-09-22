Encuentran muerto a un empresario español con un tiro en la cabeza en República Dominicana

El cuerpo se encontraba en el interior de un vehículo y presentaba un disparo en la cabeza

Un empresario sevillano de Dos Hermanas ha sido hallado muerto este domingo en República Dominicana. El cuerpo se encontraba en el interior de un vehículo y presentaba un disparo en la cabeza. La Policía investiga lo ocurrido sin que hasta el momento hayan trascendido más datos sobre el suceso.

El cadáver pertenecería a Antonio Jiménez López, de 59 años, tal y como informa ‘Diario de Sevilla’. El cuerpo fue encontrado en una zona conocida como la Trujillita de Damajagua. La forense explicó a los medios locales que la muerte se debió a una hipoxia cerebral por hemorragia externa y la víctima llevaba muerta entre 11 y 20 horas cuando se encontró.

El coche en el que estaba el cadáver se encontraba en un camino en una zona rural. El hombre regentaba desde años un vivero en Dos Hermanas, tal y como recoge el diario digital ‘Cadena DH’. La pareja actual del empresario es de nacionalidad dominicana. Con ella tenía al menos un ihjo y era frecuente que viajara a dicho país. Deja también otros hijos de una relación anterior.

La Policía dominicana continúa la investigación del suceso para tratar de averiguar cómo se produjeron los hechos. Por el momento no se ha descartado ninguna hipótesis sobre la muerte del hombre. El cadáver continúa en el país suramericano.