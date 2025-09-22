Los vecinos alertaron al padre del menor hallado muerto en Sant Quinti de Mediona de que no cruzara la riera

El primer temporal del otoño, en directo: siguen buscando al hombre desaparecido junto a su hijo por la crecida del agua en Sant Quintí de Mediona

Compartir







BarcelonaLos estragos de las fuertes tormentas han dejado ya un muerto en Cataluña. Se trata de un menor de unos 11 o 12 años que viajaba con su padre en un vehículo que fue arrastrado por una súbita crecida de agua en la localidad de Sant Quinti de Mediona, en Barcelona.

Este lunes cerca de un centenar de efectivos están desplegados en la zona para buscar al padre, que sigue en paradero desconocido, según informa Carlota Lacambra.

PUEDE INTERESARTE Las fuertes lluvias en Barcelona obligan a evacuar a 27 personas de un funicular y a 50 pasajeros de un tren

Los vecinos alertaron al padre de que no cruzara

Los Bombers de la Generalitat encontraron este domingo por la noche el cadáver mientras buscaban a dos personas desaparecidas en Sant Quintí que viajaban en un vehículo arrastrado por el agua durante las lluvias, y el coche se localizó vacío.

PUEDE INTERESARTE Qué es el chorro polar que dejará lluvias torrenciales y frío otoñal este fin de semana en España

Según parece, unos testigos han explicado que el conductor decidió pasar por un lugar peligroso por las lluvias pese a que se le recomendó no pasar y se le advirtió del peligro.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Una desgracia grande que nos lleva a pedir mucha prudencia", advertía la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon.

Salvador Illa: "Continúa la investigación de una persona desaparecida"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado vía 'X' esta muerte, donde ha enviado su pésame a la familia y ha añadido que "continúa la investigación de una persona desaparecida".

Por su parte, el jefe de guardia de Bombers, José Luis López, declaraba a los periodistas que el cuerpo tenía información de un vehículo con dos ocupantes arrastrado por el agua. "Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas", ha explicado.

El vehículo fue localizado vacío: "Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar".