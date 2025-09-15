Un joven de 25 años, interno en la cárcel Brians 2, ha sido encontrado muerto en su celda: podría tratarse de una sobredosis

Encuentran muerto a un preso de la cárcel de Zuera, en Zaragoza, y se abre una investigación

Un hombre de 25 años, interno en el centro penitenciario del centro de Sant Esteve Sesrovires, ha fallecido en su celda. Fue encontrado muerto por su compañero, quien avisó a los trabajadores de la prisión.

El joven, de nacionalidad española, cumplía condena por delitos contra el patrimonio. Las autoridades a cargo de la investigación de su muerte apuntan a que se podría haberse tratado de una sobredosis. El CSIF señala que un día antes, el fallecido habría tenido una comunicación familiar con uno de sus padres.

Aunque el informe forense será lo que confirme los motivos de su muerte, algunos funcionarios del centro han alertado de que no es el primer caso de muerte por sobredosis. Además, también advierten de que ha aumentado el consumo de drogas entre los internos. Los equipos médicos no pudieron hacer nada para salvar la vida al joven, según informa 'El Caso'.

Su compañero le encontró inconsciente en el suelo

Su compañero de celda se encontró a la víctima inconsciente en el suelo de la celda, del módulo 11. Rápidamente avisó a los funcionarios de los hechos y los sanitarios del centro se trasladaron hasta el habitáculo donde se encontraba el interno.

Trataron de reanimarle durante varios minutos, sin éxito. Aunque los agentes por el momento no han confirmado de que se trate de una sobredosis, sí que hay indicios que podrían indicar que el fallecido podría haber consumido una gran dosis, lo que provocaría su muerte.

Se sigue investigando lo sucedido. En el propio centro penitenciario, tras la muerte de este interno, se requisó una gran cantidad de droga en diferentes módulos. Hay diferentes maneras de que estas sustancias puedan entrar dentro del recinto, bien por drones que lo lanzan desde el cielo hasta los patios, o a través de los familiares.