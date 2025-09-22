El incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara, avanza sin control: afecta a 400 hectáreas
El incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara, sigue activo y sin poder ser controlado desde el pasado domingo: ya ha afectado a 400 hectáreas
El incendio forestal que se inició este domingo en la zona del Pico del Lobo, en la provincia de Guadalajara, ha afectado a 400 hectáreas y sigue sin estar controlado y en nivel 1 de operatividad, por su afección a bienes de naturaleza no forestal.
El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) indica que el incendio sigue en nivel 1 porque afecta a bienes de naturaleza no forestal y ha hecho necesario el corte de la carretera GU-187. Asimismo, señala que en la zona está trabajando para su control un dispositivo integrado por 25 medios aéreos y 22 terrestres y por 180 efectivos de las brigadas forestales y agentes medioambientales.
El incendio hizo necesario cortar esta mañana la carretera provincial GU-187 a la altura del kilómetro 4,5, en la zona afectada por el incendio, que se localiza en el entorno de Peñalba de la Sierra, una pedanía del municipio de El Cardoso de la Sierra.
El fuego continúa sin controlar desde el domingo
En esta zona de la Sierra de Ayllón se ubica el Pico del Lobo, que es la montaña más alta de Castilla-La Mancha, se declaró el incendio a las 8:13 horas de este domingo y está afectando a una superficie forestal no leñosa constituida por matorral, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.