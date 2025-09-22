Compartir







Debbie Duncan, la madre de Jay Slater, el joven británico hallado muerto en Tenerife en junio de 2024, ha pedido leyes más estrictas para poner freno a la desinformación y a las teorías conspirativas sobre desaparecidos, según publica en exclusiva el diario ‘Mirror’.

La madre de Jay Slater ha respaldado la iniciativa ‘Jay’s Law’, que también cuenta con el apoyo de la diputada laborista Sarah Smith. “Quiero ver que se debata en el Parlamento”, señala al mencionado medio Duncan.

Con esta iniciativa, Debbie Duncan busca limitar la difusión de desinformación y teorías conspirativas sobre desaparecidos después de que, según denuncia, el caso de su hijo continúe siendo objeto de vídeos y publicaciones de este tipo en Internet.

El caso de Jay Slater

Jay Slater, oriundo de Lancashire (Inglaterra), murió accidentalmente en Tenerife, a donde había ido de vacaciones con dos amigos.

El cuerpo del joven fue hallado sin vida el 15 de julio de 2024 cerca de Masca. Aunque la autopsia determinó que había consumido alcohol y drogas, la causa de la muerte fueron las heridas en la cabeza compatibles con una caída.

Su desaparición ha dado lugar a todo tipo de teorías conspirativas a pesar de las conclusiones del informe policial.

El joven había acudido al festival NRG y a la discoteca Papagayo, antes de trasladarse en coche con dos hombres hasta un alojamiento en el caserío de Masca, a unos 20 kilómetros.

Allí, tras perder una guagua, llamó a su amiga Lucy Law para comunicarle que se había perdido en la montaña. A su amigo Bradley Geoghegan le dijo que iba a intentar volver caminando hasta el sur de la isla, pero nunca regresó.

La lucha de la familia de Jay Slater para frenar la desinformación

Aunque ha pasado más de un año desde el hallazgo del cuerpo sin vida, “los creadores de contenido siguen hablando de Jay”, denuncia su madre.

“Estoy totalmente a favor de la libertad de expresión, pero no cuando constantemente se desinforma y se habla mal de una familia en duelo”, dice.

Así las cosas, señala, “necesito luchar por el nombre de Jay después de todo lo que hemos pasado”, porque “si puedo salvar a otra familia de pasar por el trauma que hemos tenido que soportar, valdrá la pena”.