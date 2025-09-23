Una adolescente de 14 años ha perdido la vida tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada en México

El padre de la menor denuncia que no sabía que se iba a someter a ese tratamiento

Una adolescente de 14 años ha perdido la vida en Durango, México, tras someterse a una cirugía estética de aumento de pecho en una clínica privada. Paloma Nicole Arellano fue operada el pasado 12 de septiembre con el consentimiento de su madre, mientras que su padre, Carlos Arellano, asegura que desconocía por completo el procedimiento.

El padre denunció que la intervención, realizada por el médico identificado como Víctor N., derivó en graves complicaciones: una parada cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y la necesidad de inducirla al coma e intubarla. Tras una semana hospitalizada, la menor falleció este sábado, según informó El Sol de México.

El padre se enteró en el funeral de la operación estética de la menor

“Yo pensé que se había complicado el covid en su viaje a la sierra”, relató el padre al citado medio, recordando que la madre le había comunicado que su hija había dado positivo y que se ausentarían por unos días sin cobertura telefónica.

No fue hasta el funeral cuando el padre se enteró de que la joven había sido sometida a una cirugía de implantes mamarios. Desde entonces, ha solicitado a las autoridades que se depuren responsabilidades. “Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, reclamó Carlos Arellano.

La denuncia del padre: "Murió víctima de un acto de negligencia criminal"

El padre ha denunciado a través de sus redes sociales lo ocurrido: "Mi hija, Paloma Nicole Arellano Escobedo, de apenas 14 años, murió víctima de un acto de negligencia criminal en la calle Fénix. El 12 de septiembre fue sometida, sin mi consentimiento, a una cirugía estética por el Dr. V. M. R.G., hijo del magistrado V. M. R. L., en complicidad con su madre P. J. E.Q. El 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, mi hija falleció. En su certificado de defunción falsamente se asentó “enfermedad” como causa de muerte, intentando encubrir la verdad", comparte.

"La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía de Durango. Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento. Señor Gobernador Esteban Villegas y señora Marisol Rosso: les pido que intervengan para que este crimen no quede en la impunidad", denuncia.