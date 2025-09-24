Salvan a una niña de dos años a punto de morir asfixiada al tragarse una pinza para el pelo en Mallorca

Una patrulla de Policía y un médico acuden a ayudar al escuchar los gritos de los padres

La niña de dos años se había quitado la pinza del pelo y se la había metido en la boca

Agentes de Policía, ayudados por un médico, han conseguido salvar la vida de una niña de dos años que se estaba asfixiando al tragarse una pinza del pelo en Mallorca. La niña, según los servicios sanitarios, está bien.

La niña estaba paseando con sus padres en Valldemossa, Mallorca, cuando se tragó la pinza. La menor se ha quitado la pinza del pelo, se la ha llevado a la boca y se la ha tragado, según informa El Diario de Mallorca.

Los padres, una pareja de turistas eslovaca, ha empezado a gritar pidiendo ayuda al ver que la niña se estaba asfixiando.

La rápida actuación salva la vida a la menor

Una patrulla de la Policía Local y un médico británico, que estaban por la zona, han iniciado maniobras para retirarle la pinza.

El médico la ha podido sacar y la niña se ha recuperado bien. Solo ha sufrido unas pequeñas heridas en la boca.

Al lugar ha llegado poco después una ambulancia del 061, que ha confirmado que la pequeña estaba fuera de peligro.