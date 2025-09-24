El hombre desaparecido mide 1,65 metros, tiene el pelo blanco y es de complexión delgada

Otro hombre ha desaparecido también en el entorno de Carbellino de Sayago con su vehículo

La Guardia Civil ha empezado la búsqueda este martes de un hombre de 80 años desaparecido en Zamora, en la localidad de Tábara. Se trata de un hombre que residía en un centro de mayores. Este mismo martes se establecía otro dispositivo de búsqueda para otro hombre al que se le vio por última vez en la comarca de Sayago.

En cuanto al hombre desaparecido en Tábara, mide 1,65 metros, tiene el pelo blanco y es de complexión delgada. Se comunicó su desaparición desde la residencia de mayores en la que vivía sobre las ocho y media de la tarde, según ha informado EFE.

Vestimenta del último día que se le vió

El hombre, llamado Manuel, portaba una chaqueta beige, camisa de cuadros azules y grises, un pantalón oscuro y zapatos marrones.

La búsqueda cuenta con la ayuda de los drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil de Zamora, además de agentes de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, patrullas de seguridad ciudadana y de la Usecic.

Antonio, desaparecido en el entorno de Carbellino de Sayago

La búsqueda del otro hombre continúa en marcha. Tiene 63 años, se llama Antonio y fue visto por última vez cuando circulaba por un camino del entorno de Carbellino de Sayago con su vehículo, un Peugeot 307 de color rojo con matrícula 7405DTG.

Han participado en su búsqueda un helicóptero, perros del grupo cinológico, drones del equipo Pegaso, así como agentes del Seprona con una embarcación en el embalse de Almendra.