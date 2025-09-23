Fueros los familiares del desaparecido quienes interpusieron la denuncia después de que Antonio no llegase a su vivienda de Zamora

Antonio podría estar usando su vehículo Peugeot 307, de color rojo y matrícula 7405DTG

ZamoraAgentes de la Guardia Civil de Zamora ha emitido una alerta tras la desaparición de Antonio, un hombre de 62 años que fue visto por última vez el pasado lunes en el entorno de Carbellino de Sayago.

Fueros los familiares del desaparecido quienes interpusieron la denuncia después de que Antonio no llegase a su vivienda de Zamora.

La Guardia Civil tiene establecido un dispositivo de búsqueda DByLDES. Creen que Antonio pudiera estar usando su vehículo Peugeot 307, de color rojo y matrícula 7405DTG.

Se establecieron dispositivos de búsqueda durante la tarde y noche del lunes con varias patrullas de Seguridad Ciudadana, con resultado negativo.

Ampliado el dispositivo

En la mañana de este martes se ha ampliado el dispositivo con patrullas de Seguridad Ciudadana y SEPRONA (con embarcación), Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), Atención al Peregrino (OMAP), así como el helicóptero de la Unidad Aérea de la Zona de Castilla y León, con base en León, todo ello dirigido y coordinado por el Teniente Adjunto de la Compañía de Zamora.

Asimismo, permanecen alertadas otras unidades como la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía para labores de Puesto de Mando Avanzado, el Equipo PEGASO y los perros de búsqueda del Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León con base en Zamora, que se podrían ir incorporando al dispositivo a lo largo de la mañana en función de su evolución.

El último lugar donde fue avistado el vehículo del desaparecido fue en la zona de Carbellino de Sayago.