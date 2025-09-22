El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado el hallazgo del cadáver del hombre

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado el hallazgo del cadáver del segundo desaparecido arrastrado por el agua este domingo en la provincia de Barcelona. El hombre fue arrastrado durante las fuertes lluvias por la riera de Sant Quintí de Mediona junto con su hijo. El cadáver del niño de 12 años fue hallado horas antes.

El hombre decidió cruzar la riera a pesar de las advertencias de los vecinos para que no lo hiciera. Más de un centenar de efectivos de los Bomberos de la Generalitat han participado hoy en el dispositivo de búsqueda de este segundo cadáver, que se ha llevado a cabo de forma intensiva por sectores en los primeros seis kilómetros, desde el último punto en que se les vio, en la urbanización Monterrey del municipio de Mediona, hasta Sant Pere de Riudebitlles, donde anoche se localizó el cuerpo sin vida del hijo.

La riera que arrastró el coche en el que viajaban padre e hijo es una zona inundable que acostumbra a estar casi seca durante buena parte del año, con agua que llega hasta uno o dos centímetros de altura, aunque ayer, debido al aguacero, tuvo una rápida crecida que alcanzó entre los dos metros y medio y los tres metros de altura.

La brutal crecida del agua en el riera de Sant Quintí de Mediona

El alcalde de la localidad de Sant Quintí de Mediona, Bernat Catasus, ha explicado que en la riera, donde normalmente hay dos centímetros de agua, el domingo había más de dos metros y medio de caudal.

El primer temporal del otoño ha dejado intensas lluvias y una bajada muy brusca de temperaturas. Cinco comunidades autónomas -Asturias, Cantabria, País Vasco, Baleares y Cataluña- están en alerta por tormentas este lunes.