Veinte años han pasado desde que el 3 de julio de 2005 apareciese el misterioso cadáver de una mujer en una carretera de Viladecans

BarcelonaVeinte años han pasado desde que el 3 de julio de 2005 apareciese el misterioso cadáver de una mujer en una carretera de Viladecans, Barcelona. Nadie sabía nada de la víctima, quien vestía un top floral rosa, un pantalón rosa y unos zapatos rosas, por lo que llamaron al caso la ‘mujer de rosa’.

En el momento del hallazgo la policía catalana consideró sospechosa la muerte de la mujer, ya que las pruebas indicaban que el cuerpo había sido trasladado horas previas al descubrimiento. Las exhaustivas investigaciones no dieron ningún resultado y la identidad del cadáver permaneció siendo un misterio durante dos décadas.

Sin pistas para que el caso saliese adelante las autoridades españolas presentaron el caso a la Interpol en 2024 en un programa llamado ‘Operación Identifícame’.

Mujeres desconocidas fallecidas en extrañas circunstancias por toda Europa

La campaña fue creada para identificar cadáveres de mujeres desconocidas fallecidas en extrañas circunstancias por toda Europa y para ello publicaban detalles de los casos en medios de comunicación y redes sociales, incluyendo imágenes, reconstrucciones faciales, objetos personales o tatuajes de las víctimas y así el público pudiese reconocerlas.

En 2025 se produjo un gran avance en el caso de la ‘mujer de rosa’ cuando la policía turca analizó las huellas dactilares de la víctima con su base de datos biométrica, saliendo una coincidencia. La mujer se llamaba Liudmila Zavada, una ciudadana rusa que tenía 31 años en el momento de la muerte.

Los datos se confirmaron posteriormente cuando se realizó un análisis de ADN de parentesco con un familiar cercano.

La secretaria general de INTERPOL, Valdecy Urquiza, declaró: “Después de 20 años, una mujer desconocida ha recuperado su nombre. Cada identificación exitosa brinda nueva esperanza a las familias y amigos de las personas desaparecidas y abre nuevas pistas para los investigadores”.

“Felicitaciones a las autoridades españolas, turcas y rusas por trabajar juntas en este caso. A través de la cooperación global y conectando a las policías de todo el mundo, estamos ayudando a más familias a encontrar las respuestas que han estado esperando”.