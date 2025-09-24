Las declaraciones de la cuñada de Toño han dado un vuelco en el caso

Las incógnitas en el crimen de Toño, el ganadero de Ribadesella: las contradicciones entre su cuñada y su mujer

GijónLas incógnitas por el crimen del ganadero de Ribadesella a las puertas de su casa por dos supuestos encapuchados siguen sin aclararse, pero las declaraciones de la cuñada de Toño han dado un vuelco en el caso y ahora todos los ojos están puestos en María del Mar Berjón, la mujer de la víctima.

Magdalena Berjón, quien se encontraba en casa de Toño en el momento de la agresión mortal, fue quien llamó a los servicios de emergencia cuando encontró al ganadero en el suelo agonizando, pero ella no vio a los supuestos encapuchados que su hermana asegura que le apalizaron.

Tras más de una semana desde el crimen, Magdalena ha cambiado de versión ante la Guardia Civil y ha mostrado dudas sobre la historia de su propia hermana, como adelantaba El Comercio.

“No sé qué contestarles”

La cuñada de Toño asegura que los agentes “me preguntaron si creía que mi hermana había podido matar a Toño. De la mano les dije que no, casi me desmayo, pero ahora, pasado los días, no sé qué contestarles”.

Desde un primer momento los investigadores apuntan al entorno del propietario de la ganadería Maella como autores de la paliza principalmente por dos razones, los agresores no robaron nada y los perros que se encontraban en la finca no ladraron en ningún momento.

Secreto de las actuaciones en el caso

Las contradicciones en las declaraciones de Mar y Magdalena, las dos únicas personas que se encontraban en el lugar del crimen, han llevado a la jueza titular del juzgado único de Instancia de Cangas de Onís a dictar el secreto de las actuaciones

Magdalena ha manifestado que tiene sospechas de su hermana y que "no le cuadran muchas cosas de las que me ha dicho".

"No sé si me hermana me ha podido tender una trampa, si fue ella lo podía hacer cualquier día y no cuando estuviera yo allí", ha manifestado.