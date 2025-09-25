El joven desapareció el pasado 18 de septiembre de 2025 y continúa en paradero desconocido
SOS Desaparecidos ha compartido una alerta solicitando colaboración ciudadana para encontrarlo
La asociación SOS Desaparecidos ha compartido una alerta solicitando colaboración ciudadana para localizar a Brando Nicolás G., un joven de 27 años desaparecido en Burgos desde el 18 de septiembre de 2025, hace ya una semana.
Para facilitar su identificación y buscar cualquier pista que pueda conducir a su paradero, la plataforma ha compartido una fotografía del joven y ha facilitado su descripción: tiene una estatura de 1,78, es de complexión delgada y tiene el pelo negro y corto. En el momento de su desaparición vestía un pantalón y zapatillas negras.
Ante cualquier información que pueda llevar a su localización, piden remitirse a los teléfonos y correos electrónicos de contacto para estos casos:
- 868 286 726; teléfono de SOS Desaparecidos
- Email de SOS Desaparecidos: infor@sosdesaparecidos.es
- Policía: 091
- Guardia Civil: 062
- El email del Centro Nacional de Desaparecidos: colaboracion-cndes@interior.es
Otras alertas por desaparición en las últimas horas
De igual modo, en las últimas horas SOS Desaparecidos ha compartido también otras alertas de desaparición solicitando colaboración ciudadana. Algunas de ellas son las de Carlos M.L.B., de 42 años, desaparecido en A Coruña desde el 24 de junio; Aitor V.S., de 44 años, desaparecido en Basauri, Vizcaya, desde el 19 de septiembre; o Hicham K., de 25 años, desaparecido entre Vera y Lorca el 16 de septiembre.