Mediaset, Publiespaña, Warner junto con DDB Spain, Tinkle, Está Pasando, y Repsol buscaron e invitaron a un resort a uno de los solteros del mítico programa que protagonizó una divertida confusión

Los Ad Social Media Awards premian las mejores campañas de publicidad en redes sociales

Ignacio, de 87 años, acudió a First Dates a buscar el amor pero no sabía lo que era un resort y pensó que su cita le estaba hablando de un hotel Repsol. "Yo he ido a muchos hoteles pero Repsol de la gasolina no he ido a ninguno". El vídeo se hizo viral en la cuenta de Instagram de Cuatro en donde en pocas horas alcanzó los dos millones de visualizaciones.

Publiespaña y Repsol se pusieron en marcha para localizar a Ignacio con la ayuda, entre otros, del mismísimo Carlos Sobera. Una vez encontrado, Repsol invitó a Ignacio a un auténtico resort para que conociera en primera persona de qué le estaban hablando.

Esta entrañable campaña ha resultado galardonada con el primer premio en la categoría Mejor Uso del Real Time en la segunda edición de los Ad Social Media Awards. Estos premios, organizados por Adsocy, son los primeros en reconocer las mejores campañas en redes sociales. McDonald´s, Iberia, Pernod Ricard y Mondélez fueron algunas de las marcas también galardonadas, junto a Verdeliss como mejor creadora de contenido y OMD/TBWA como mejor agencia.