En la región 1,3 millones de habitantes tienen más de 65 años, el 18,5% de la población

Carnet de jubilado: guía y casos prácticos para aprovechar las ventajas y descuentos

Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid estás de enhorabuena. El nuevo Carnet Sénior es una iniciativa pensada para hacer la vida más fácil, activa y llena de oportunidades a la generación silver. Con él, miles de madrileños podrán acceder a descuentos, ventajas exclusivas y actividades diseñadas para disfrutar al máximo esta etapa de la vida.

Este documento es una de las medidas del nuevo Plan de Envejecimiento Activo de la Comunidad de Madrid, que también contempla programas de acompañamiento y voluntariados para evitar la soledad no deseada y cursos sobre derechos del consumidor, cuestiones sucesorias o hábitos de vida saludable. El grupo poblacional al que va dirigido el plan está compuesto por 1,3 millones de personas, lo que representa el 18,5% de todos los madrileños.

Quién podrá solicitarlo

El Carnet Sénior se dirige a todos los madrileños de más de 60 años y será similar al ya existente Carné Joven, que actualmente utilizan más de 700.000 madrileños. El documento estará disponible en los próximos meses.

Qué beneficios tendrá

El documento permitirá a sus usuarios acceder a una amplia gama de recursos públicos y ofertas comerciales en el ámbito privado. Estará articulado mediante una plataforma digital -aunque también estará disponible en formato físico- y permitirá consultar todos los recursos que ofrece en un municipio concreto la Comunidad, ayuntamientos o entidades privadas para que se pueda consultar de forma sencilla.

El carnet garantizará la conexión con la Historia Social Única y los centros virtuales de usuarios que se desarrollen para los beneficiarios de la Cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como el de teleasistencia avanzada.

Cursos, talleres y voluntariado

Otras medidas contempladas en el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia es la ampliación de la colaboración con ayuntamientos y centros de mayores. Se potenciarán y ofrecerán cursos y talleres dirigidos para este sector de la población sobre temas jurídicos, derecho sucesorio, del consumidor, prevención y seguridad vial, hábitos saludables, sobre ejercicio físico o sobre capacitación digital.

Habrá asesoría gratuita para trámites relacionados con la supresión de barreras arquitectónicas en las viviendas de los vecinos y se garantizará la preferencia en las oficinas de atención ciudadana.

Para combatir la soledad no deseada, se extienden los programas de voluntariado intergeneracional, incluyendo el acompañamiento con perros y el acompañamiento en residencias, de forma que puedan enriquecerse mutuamente, compartiendo experiencias vitales o enseñando a usar la tecnología, por ejemplo.

Programas de envejecimiento activo

Asimismo se potenciarán los programas de envejecimiento activo en el ámbito municipal. En ese sentido, se creará un equipo de agentes de envejecimiento activo en los municipios que formarán parte de la red. Su labor será identificar a las personas mayores de cada zona y proponerles o animarles a participar en actividades que sean de su interés, como bailar, hacer ganchillo, visitar exposiciones o hacer viajes por España y otros países. Además, se prevé que en 2026 se inaugure en San Blas/Canillejas un nuevo centro de coordinación de la red de envejecimiento activo y atención a mayores.

El Ejecutivo regional también impulsará el nuevo Certificado de entidades amigas de los mayores, destinado a iniciativas de carácter social, económico o comercial. Junto a todas estas medidas, la Comunidad iniciará en las próximas semanas un estudio que contemplará encuestas y entrevistas para recabar las necesidades que demandan los mayores de 60 años.