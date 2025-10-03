Celia Molina 03 OCT 2025 - 13:57h.

María Caamaño Múñez, de 12 años, ha compartido en redes sus últimos y agridulces resultados sobre el sarcoma de Ewing

#LaSonrisaDeMaría, la marea solidaria contra el sarcoma de Ewing

Todos los españoles - especialmente, los aficionados al fútbol - recordarán a María Caamaño Múñez, la niña salmantina que, el verano pasado, levantó la copa junto a los jugadores de la Selección Española de fútbol. Ella soñaba con dedicarse profesionalmente a este deporte - siendo una acérrima seguidora del Atlético de Madrid - pero, a los siete años, fue diagnosticada con sarcoma de Edwing, un tipo de cáncer infantil que conocemos muy bien por el relato que dejó para siempre en las redes la (querida) y fallecida Elena Huelva.

Cinco años después de su duro diagnóstico, esta pequeña continúa luchando contra una enfermedad que cada vez está más extendida entre la población infantil. El sarcoma de Ewing es una patología definida por la Clínica Mayo como un cáncer de los huesos que, si bien puede aparecer a cualquier edad, es más común en niños y adolescentes. En España, también lo conocemos bien por ser la enfermedad que sufrió Aless Lequio, hijo de Ana Obregón, y que dio lugar a la creación de su prestigiosa fundación, desde donde se recaudan fondos a contrarreloj para luchar contra esta lacra.

"Tengo noticias buenas y no tan buenas"

Aunque ya le ha crecido el pelo - signo de que su enfermedad ha progresado positivamente en los últimos tiempos - María ha querido compartir en redes el agridulce resultado de sus últimas pruebas médicas. Si bien, esta niña de 12 años ha dicho que hay "buenas noticias" que la llenan de esperanza, también ha reconocido que el sarcoma se lo está poniendo muy difícil:

"Afición, hoy quiero compartir con vosotros los resultados de mis últimas pruebas. Por un lado, hemos recibido buenas noticias que nos dan un respiro y nos llenan de esperanza. Pero por otro, también algunas no tan buenas… señales de que esta lucha contra el Ewing sigue siendo dura y no da tregua. No es fácil, pero tampoco imposible. Hoy más que nunca toca seguir peleando, seguir sumando días, fuerza y coraje, mientras llega ese tratamiento experimental que de una vez por todas me dé la victoria que tanto estamos buscando. Gracias por estar ahí, por cada mensaje, por cada muestra de cariño. No juego sola, y eso lo siento en el alma", ha dicho, junto a un carrusel de fotografías en las que se aprecia el crecimiento de su cabello.

Su publicación ha generado un sin fin de comentarios, en los que sus seguidores le mandan toda la "fuerza y el ánimo posible" para que continúe tratándose contra el cáncer. Mientras tanto, su asociación, La sonrisa de María, que nació gracias al apoyo incondicional del torero Gonzalo Caballero, continúa impulsando la investigación contra el sarcoma de Ewing y otros tipos de cáncer infantil, con el fin de ayudar a tantos niños que están transitando la enfermedad en el mundo. De hecho, desde que fue diagnosticada, María ya no quiere dedicarse al fútbol profesional (aunque le encante), sino que quiere vivir para ser "oncóloga" y poder ayudar a otros niños como ella.