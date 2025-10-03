El animal iba atado, con una correa larga y el pequeño Einar iba llorando: ahora se recupera en casa de las heridas

El pastor belga malinois, una raza desaconsejada para hogares con niños

"Mi hijo sangraba por todos los lados, por la oreja, la boca, el cuello...". Así narra la madre de Einar, al Diario Montañés el ataque de un perro a su pequeño de cuatro años cuando iba tranquilamente por la calle. Los hechos, que ocurrieron el pasado 1 de octubre, fueron dramáticos. El animal iba atado, con una correa larga y el pequeño Einar iba llorando. El perro se dio la vuelta al cruzarse con él y lo atacó.

Tanto la madre como el padre del pequeño intentaron con todas sus fuerzas quitan las fauces de un pastor belga malinois del cuello del pequeño. Al lograrlo el niño sangraba por todos lados.

Einar fue intervenido de urgencia durante dos horas por la mordedura del cuello en Valdecilla, donde el pequeño fue trasladado de urgencia desde el hospital de Laredo. Su herida era de ocho centímetros de largo y dos de profundidad. El pequeño de Ramales ya está en casa recuperándose de la heridas.

El pastor belga mailnois: mantener lejos de niños que corren o gritan

Paradójicamente, el pastor belga mailnois no está catalogado en la lista de perros peligrosos. Los padres de Einar han interpuesto la denuncia pertinente y han pedido a la dueña del perro, que vive en su mismo edificio, que lo mantenga alejado del pequeño.

El pastor belga malinois destaca no solo en el pastoreo, sino también en protección y aplicación de la ley; detección de drogas, bombas y gas; búsqueda y rescate; rastreo; obediencia; trineos y asistencia terapéutica a personas discapacitadas, enfermas o mayores. Este perro es exigente y necesita un dueño con experiencia. Presenta una amplia gama de temperamentos y agresividad. Su único deseo es estar con su familia, lo que lo hace inadecuado como perro de perrera.

Es bueno para el trabajo y la obediencia competitiva, pero no para niños pequeños que corren y gritan. Esta raza requiere una socialización exhaustiva desde una edad temprana y un entrenamiento firme, pero no severo. El belga malinois puede vivir en un apartamento si se ejercita lo suficiente. Moderadamente activo en interiores, se adapta mejor a un patio de tamaño mediano, según explica el portal web hillspet.es.

El pastor belga malinois, que puede alcanzar los 66 cm y los 34 kg en el caso de los machos, es un perro vigoroso y enérgico acostumbrado a vivir en el aire libre.