Hoy en día, en muchas empresas, ya conviven hasta cinco generaciones. Los Baby Boomers, aunque ya son pocos, son los que más experiencia tienen. La Generación X, que va de los 45 a los 60 años, suele ser la más numerosa. Los Millennials rondan el 30% de la plantilla y la Gen Z, aunque acaba de empezar, ya representa el 5%.

Se trata de una diversidad que muchos consideran positiva, que ya no es opcional y que se ve reforzada por la demografía: "Apostar por una empresa intergeneracional no es una opción, es una necesidad. Las empresas que sepan integrarlo van a ser empresas más competitivas", afirma Ana Sainz, directora de la fundación Seres.

Lo ideal es combinar los puntos positivos de cada generación

Estrategias como la mentoría inversa tienen éxito: "Lo ideal es combinar los puntos positivos de cada generación", confirma el experto en recursos humanos Francisco Fernández.

El objetivo es dejar a un lado los estereotipos y aprender a trabajar como un solo equipo. Cinco generaciones y una sola voz para construir el futuro del trabajo.