La Guardia Civil investiga el asesinato de la mujer en Formentera como un posible crimen de violencia machista

Tanto la víctima como el agresor, ambos residentes en Formentera, eran de nacionalidad italiana

Compartir







La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer italiana por presunta violencia machista en Formentera, han confirmado fuentes del instituto armado y de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.

"Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Baleares", ha trasladado la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El hombre se ha quitado la vida

Sobre las 08.30 horas, el hombre habría asestado dos puñaladas a su pareja, que ha fallecido, según informa 'Diario de Ibiza'. El hombre se ha quitado la vida tras los hechos.

El mencionado medio detalla que ambos son italianos y residentes en la pitiusa menor, y que ella era madre de un hijo de otra pareja.

Agentes de los equipos de Policía Judicial de Personas y de Laboratorio se han trasladado el domingo por la mañana a la isla, donde trabajan para esclarecer las circunstancias del asesinato.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Detenido un joven por otra agresión en la isla

Por otro lado, a solo unos metros de este suceso, la Guardia Civil ha detenido a un joven de 27 años por apuñalar presuntamente a su pareja, una mujer de 35 años, que ha resultado herida grave. El hombre está a la espera de pasar a disposición judicial, han informado el instituto armado y el 061.

Este suceso ha ocurrido a las 11.32 horas cuando, por causas que están siendo investigadas, el hombre ha apuñado a la mujer, de 35. Ambos son colombianos de nacionalidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Debido a su gravedad, la mujer sido trasladada en helicóptero medicalizado del SAMU 061 al Hospital Universitario Son Espases (HUSE), en Mallorca.

La mujer fue evacuada inicialmente en un taxi hacia el Hospital de Formentera, pero el vehículo fue interceptado a su llegada por una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA), cuyos sanitarios le prestaron la primera asistencia. Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada en helicóptero medicalizado hasta Son Espases.