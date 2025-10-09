El robo tuvo lugar a mediados de septiembre aunque ha sido detenido ahora "por las huellas"

Ignacio Blancas Martínez Almeida, de 23 años, había sido arrestado anteriormente

Ignacio Blancas Martínez-Almeida, sobrino del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido detenido y enviado a prisión acusado de un robo con violencia en una gasolinera de la capital, informa el diario El Mundo.

El atraco tuvo lugar el pasado 15 de septiembre pero no ha sido hasta esta semana que lo han detenido. "Le pillaron por las huellas y, sobre todo, por la sudadera", apuntan fuentes policiales al citado diario.

Tras prestar declaración judicial, Ignacio Blancas Martínez-Almeida, hijo de la hermana del alcalde, Ángela Martínez-Almeida, fue enviado a la prisión de Soto del Real.

Ignacio Blancas tiene 23 años y, según el citado diario, lo habían detenido con anterioridad pero no tenía antecedentes. El joven está estudiando para controlador aéreo.