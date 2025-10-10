Logo de telecincotelecinco
Sociedad

Abatido el toro perdido hace cinco días tras un festejo taurino en Romancos, Guadalajara

Muere un hombre de 37 años corneado en una suelta de toros en Mondéjar, en Guadalajara
Un toro en una suelta en una imagen de archivo.Europa Press (archivo)

  • Agentes de la Guardia Civil abaten al animal tras encontrarlo en el monte hacia Balconete

  • Las autoridades habían pedido a los vecinos que evitaran salir a las zonas y caminos rurales

Los ayuntamientos de Romancos y Brihuega han informado de que el toro perdido el pasado sábado, tras la celebración en Romancos de un festejo taurino, fue localizado este jueves por la tarde por el dispositivo de búsqueda y abatido por agentes de la Guardia Civil.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de Brihuega ha informado de que el toro que se había escapado durante un encierro "ha sido localizado", por lo que ya "no constituye peligro para los vecinos de Romancos y pueblos cercanos".

Fuentes del Ayuntamiento de Romancos (entidad de ámbito territorial Inferior al municipio (Eatim) perteneciente a Brihuega), han explicado que el animal fue localizado sobre las 20:00 horas en el monte que va hacia Balconete, en las inmediaciones del lugar donde se le perdió la pista.

Comunicado del Ayuntamiento de Romancos
Voluntarios y agentes de la Guardia Civil buscaban al toro en el monte

El dispositivo formado por vecinos y Guardia Civil que buscaba al toro lo encontró y los agentes abatieron al animal.

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, había pedido a los vecinos que tuvieran precaución, especialmente en las zonas rurales y caminos del término municipal de Brihuega y de sus pedanías.

