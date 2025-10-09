Brihuega advierte que hay un toro perdido en la zona desde hace cinco días, cuando se celebró un festejo taurino en Romancos

Se recomienda a la población extremar las precauciones, especialmente en las zonas rurales y caminos

GuadalajaraAlerta en la pedanía de Brihuega. Luis Viejo, alcalde de la localidad guadalajareña, ha pedido a través de las redes sociales precaución a los vecinos del municipio y de las pedanías próximas porque hay un toro perdido en la zona desde hace cinco días, cuando se celebró un festejo taurino en Romancos.

Según ha alertado en sus redes sociales, el Ayuntamiento de Romancos, entidad de ámbito territorial inferior al municipio (Eatim) dependiente de Brihuega, ha comunicado que el pasado sábado, 4 de octubre, se produjo la huida de un toro durante la celebración de un festejo taurino en dicho municipio, y el animal permanece perdido desde entonces.

Recomendaciones ciudadanas

Por ello, ha recomendado a la población extremar las precauciones, especialmente en las zonas rurales y caminos del término municipal de Brihuega y de sus pedanías, así como evitar paseos o actividades deportivas en el campo, en la medida de lo posible, hasta que se localice y capture al astado.

La corporación de Brihuega ha indicado que mantiene contacto con las autoridades competentes y actualizará cualquier novedad a través de los canales oficiales.