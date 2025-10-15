La adolescente estaba pasando la noche en la vivienda de la familia de su novio

De madrugada la hallaron sin pulso, junto a un vómito, y llamaron a Emergencias

La muerte de una adolescente de 15 años en un piso de Palma de Mallorca está bajo investigación. Uno de los inquilinos de la vivienda llamó a emergencias cuando encontró a la menor fallecida de madrugada.

La chica estaba pasando la noche en la vivienda familiar de su novio en el barrio de San Oliva de la isla. Una persona que vive en el piso vio de madrugada que no tenía pulso y llamó a emergencias. Según cuenta el diario Última Hora, junto al cuerpo había un vómito.

La Policía ha estado investigando en el piso, buscando cualquier detalle que ayude a esclarecer la muerte de la menor de 15 años. Los agentes especializados estuvieron durante un largo rato en la vivienda.

Los resultados de la autopsia de la menor

El novio de la chica ha prestado declaración ante la Policía.

La autopsia del cadáver será clave para saber porque murió exactamente la menor.

El Grupo de Homicidios y la Científica se han hecho cargo de la investigación de la muerte de la adolescente.