Alberto Rosa Nuria Fresneda 14 OCT 2025 - 20:49h.

La Policía Nacional investiga si Remedios Sánchez Sánchez es la responsable de otra muerte producida hace unos días

El bebé de nueve días fallecido en Ceuta murió de "forma violenta": tenía un golpe en la cabeza

La gallega Remedios Sánchez Sánchez, condenada hace casi dos décadas a 144 años de prisión por el asesinato de varias ancianas en Cataluña, ha sido detenida por la muerte de otra mujer mayor en A Coruña, según han informado fuentes próximas al caso, según informa Europa Press.

En concreto, está abierta una investigación por homicidio en relación al cadáver aparecido en una vivienda de la ciudad herculina a principios de octubre, en concreto el día 3, de una nonagenaria encontrada en el baño. Si bien los servicios de emergencia en un inicio certificaron que la muerte se había producido por causa natural, una autopsia judicial reveló que se había tratado de un homicidio.

En las grabaciones se vio a la reclusa, que disfrutaba de un permiso penitenciario, por esa zona de la ciudad, han indicado las mismas fuentes, que han añadido que fue detenida el día 8 dentro de la propia prisión, tal y como recoge EFE.

Mató a tres ancianas

A la cárcel, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional que procedieron a la detención de la mujer, condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona por matar a tres ancianas, la tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.

La sentencia la condenó también al pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas, mientras que la absolvió de otro delito de asesinato en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar entre junio y julio de 2006 en Barcelona, unos asesinatos calificados entonces como "especialmente violentos" y sin capacidades de defensa. Todas las víctimas, según recogió el fallo, eran ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios. El juzgado de instrucción número seis ha decretado el secreto de sumario.La reclusa cumple prisión en la cárcel coruñesa de Teixeiro.