Los propietarios de los locales de Madrid y Talavera de la Reina denunciaban la desaparición de las sillas de la terraza

El grupo criminal, tras romper las cadenas que protegían las sillas, las cargaban en una furgoneta

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a siete personas como presuntas responsables de robar más de 1.100 sillas de terrazas de hostelería. Este grupo criminal actuó en Madrid y Talavera de la Reina, Toledo, en 18 locales entre los meses de agosto y septiembre.

Los autores actuaro durante la madrugada cuando los locales almacenaban el mobiliario en la calle, ha informado la Policía Nacional.

Los propietarios denunciaban la desaparición

La investigación comenzó en el mes de agosto cuando se produjeron varias denuncias de propietarios de negocios en los que relataban que les faltaban las sillas de la terraza que habían apilado.

Los 18 locales correspondientes sufrieron un perjuicio económico alrededor de los 60.000 euros. Las primeras pesquisas de los investigadores de la Comisaría de Talavera de la Reina y de la comisaría del distrito madrileño de Latina, establecieron que este grupo también actuaba en la localidad de Toledo y en barrios de la zona sur de Madrid.

Una noche llegaron a robar en cinco locales

Una vez analizadas las denuncias, los agentes concluyeron que la madrugada del 13 de agosto estas personas llegaron a actuar hasta en cinco establecimientos cerca de la Latina. Tras liberar las sillas de las cadenas que las protegían, las cargaban en una furgoneta.

Este grupo criminal vendía estas mismas sillas no solo en España, sino que las comercializaban en países como Marruecos o Rumanía. Tras la identificación de todos los miembros del grupo, a principios de octubre se procedió a la detención de los presuntos autores, seis varones y una mujer, a los que se le amputaron los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.