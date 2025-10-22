Rocío Amaro 22 OCT 2025 - 12:00h.

El arrestado robó el coche de un cliente del aparcamiento donde trabajaba y lo empotró contra la nave de la empresa para llevarse una caja fuerte

Tras el robo, el sospechoso incendió el vehículo para borrar pruebas, pero fue identificado por las cámaras de seguridad y detenido

Compartir







MálagaLa Policía Nacional ha detenido en Málaga a un empleado de una empresa de aparcamiento de vehículos del entorno del aeropuerto de la capital, acusado de asaltar las propias oficinas donde trabajaba mediante un alunizaje. El sospechoso, de 37 años, habría robado un coche de un cliente del parking y lo utilizó para empotrarlo contra la nave industrial de la compañía, de donde sustrajo una caja fuerte con cerca de 3.000 euros. Tras el robo, y según las pesquisas policiales, el detenido prendió fuego al vehículo para, supuestamente, eliminar las pruebas.

Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando se tuvo conocimiento de un violento robo en una nave del polígono Villa Rosa, próxima al aeropuerto internacional de Málaga. Según la denuncia, un conductor empotró en repetidas ocasiones un turismo contra la puerta principal de una empresa dedicada al servicio de recogida, estacionamiento y entrega de vehículos, logrando abrir un boquete por el que accedió al interior.

Identificado por las cámaras

Agentes del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial asumieron la investigación, analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Las imágenes resultaron ser claves para identificar al autor del robo, que resultó ser uno de los propios trabajadores de la empresa asaltada.

El detenido habría aprovechado su posición laboral y sus conocimientos sobre la empresa para sustraer el coche de un cliente, que había dejado el vehículo bajo custodia en el parking del aeropuerto. Con ese mismo turismo, el empleado llevó a cabo el alunizaje, rompiendo la puerta de acceso y entrando en las oficinas centrales, donde se apoderó de la caja fuerte.

PUEDE INTERESARTE Dos detenidos por un presunto intento de secuestro de una menor en un barrio de Córdoba

Tras el robo, huyó del lugar y abandonó el coche en una zona próxima al polígono industrial. Eso sí, antes de marcharse, incendió el vehículo con el que había cometido el alunizaje con la intención de destruir posibles huellas o rastros que pudieran incriminarlo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El coche calcinado y la caja fuerte

Horas después, los bomberos de Málaga localizaron el turismo calcinado. En los asientos traseros, entre los restos del incendio, encontraron la caja fuerte sustraída, lo que reforzó la hipótesis de que el incendio fue provocado para encubrir el robo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las investigaciones permitieron finalmente detener al presunto autor, que, además, tenía en vigor una reclamación judicial por otra causa pendiente. El arrestado fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de un delito de robo con fuerza y daños, así como de un delito de incendio.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un golpe insólito dentro de su propio trabajo

El caso ha llamado la atención por lo inusual del modus operandi, ya que el detenido asaltó las oficinas de la empresa para la que trabajaba y empleó un vehículo ajeno, custodiado por la misma compañía, para cometer el robo. Según fuentes policiales, el sospechoso conocía perfectamente los accesos y horarios del negocio, lo que le permitió planificar la acción y escapar sin ser detectado en un primer momento.

El alunizaje provocó graves daños materiales en la puerta de acceso y en el interior de las instalaciones, donde se encontraba la caja fuerte que contenía aproximadamente unos 3.000 euros. La rápida actuación de la Policía permitió esclarecer los hechos en pocas semanas.