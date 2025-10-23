El centro escolar ha activado el protocolo y ha llamado al 061 para pedir ayuda

PalmaUn exalumno de 18 años ha amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones en un centro escolar de La Soledat, en Palma. El centro escolar ha activado el protocolo y ha confinado a los alumnos en las clases mientras llamaban a los servicios de emergencia. Los hechos han ocurrido a las 09:00 horas de la mañana.

La Unidad de intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma le ha reducido y le ha detenido por un presunto delito de amenazas graves con arma blanca. El joven ha sido trasladado en una ambulancia a Son Llàtzer, según ‘Europa Press’.

El exalumno comenzó a tener alucinaciones

El joven de 18 años es conocido en el colegio por sus problemas sociales. El exalumno acudió al despacho del director y, mientras hablaba con los profesores, empezó a tener un comportamiento errático. Empezó a sufrir alucinaciones y los docentes llamaron a emergencias.

Cuando el personal sanitario le estaba ayudando, el joven sacó un cuchillo de grandes dimensiones y empezó a amenazar a los facultativos. Después, se encerró él solo en una de las salas del colegio. El centro activó el protocolo para estos casos, pidió ayuda al 061 y acudió la Unidad de intervención Inmediata. Dos agentes lo redujeron y la situación quedó controlada. El incidente ha ocurrido con padres y alumnos en las inmediaciones del centro.