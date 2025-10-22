Miguel Salazar Madrid, 22 OCT 2025 - 18:02h.

Yara, madre de una niña de 13 años que sufre acoso escolar, comparte las duras declaraciones que le dijo la directora tras su denuncia

Las reseñas del colegio de Sandra Peña alertaban desde hace años de la falta de actuación ante el acoso escolar

El caso de Sandra Peña, la adolescente sevillana que ha decidido quitarse la vida tras el acoso escolar que sufría desde hace un año, ha puesto sobre la mesa la importancia de concienciar sobre el 'bullying'. Sin embargo, es un fenómeno que apenas se ve o sobre el que aún hay muchos tabúes, aunque esté presente.

Yara es madre de una niña que, según cuenta en 'El tiempo justo', sufre acoso escolar en un centro de Sabadell. La mujer entra en directo en el programa de Joaquín Prat para denunciar públicamente la inacción del colegio tras poner en conocimiento las vivencias a las que se enfrenta día tras día su hija de 13 años. "La han estado acosando y persiguiendo por la calle. La han sinsultado. Uno de los insultos es 'drogada' por tomarse una medicación que tiene que tomarse", lamenta.

"Consideraban que mi hija tenía que volver al colegio a enfrentarse a los leones"

La menor ha llegado al punto de evitar tomarse esa medicación por la que recibe críticas, según comparte su madre. Los acosadores han "grabado" a la pequeña mientras "la humillan". Pero lo que más le preocupa a Yara es que ningún responsable del centro esté ayudándola. "Cuando yo voy a hablar con dirección me dicen que no se pueden hacer responsables porque no tienen nada que ver", denuncia.

Lo que le han dicho a Yara es que su hija "no sufre acoso" y que, por tanto, "no van a abrir ningún protocolo". Para colmo, comparte lo que le ha trasladado la propia directora del colegio. "Consideraban que mi hija tenía que volver al colegio a enfrentarse a los leones, porque así verían que no habría peligro", agrega.

Pese a no recibir el apoyo del colegio, Yara se siente arropada por "muchos de los padres" del centro. Tal fue la indignación de la madre que decidió hacer dos vídeos en redes sociales, donde han acumulado miles de visualizaciones. "El viernes pasado hice una manifestación. Estoy en proceso de hacer otra delante del ensenyament", señala.