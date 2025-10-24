Celia Molina Sevilla, 24 OCT 2025 - 13:27h.

La madre de Tatiana, una niña que lleva siete años luchando contra la leucemia, está buscando un donante de médula para ella

Importante avance contra la leucemia infantil: un innovador ensayo clínico con terapias CAR-T arranca en España

El municipio sevillano de El Cuervo se ha unido para ayudar a Tatiana, una niña que lleva siete años luchando intermitentemente contra una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. La LLA es un tipo de cáncer agresivo en la médula ósea que progresa rápidamente y no responde bien al tratamiento y que suele aparecer en los niños entre 2 y 5 años, según la definición oficial de la Clínica Mayo. La madre de Tatiana, desesperada, ha grabado un vídeo para que sea compartido de forma masiva en las redes sociales, pues su hija, que volvió a presentar la enfermedad el pasado verano, necesita un trasplante de médula urgente:

"Hola, soy la madre de Tatiana, somos de El Cuervo, Sevilla. Mi hija está ingresada en el Hospital Virgen del Rocío y padece una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Llevamos 7 años batallando contra esta enfermedad y el pasado 15 de julio, la enfermedad volvió, desgraciadamente y ahora necesitamos un trasplante de médula. No pedimos nada, solo que la gente se acerque al banco de donantes más cercano, que son cinco minutos y no duele y nosotros necesitamos un trasplante de médula urgente", ha dicho, en una grabación en la que apenas puede contener la emoción.

¿Cómo donar médula ósea para Tatiana?

"Hoy os hablo como un madre desesperada - continúa- , porque necesito que aparezca pronto un donante. Le pido a todo mi pueblo que conparta este vídeo por todos lados, que se comparto por las redes sociales, por favor. Hoy lo pido por mi hija pero hay cientos de niños, miles de niños que necesitan vuestra ayuda", ha dicho este sevillana. Su petición ha surtido efecto, pues sus vecinos se han volcado con ella (y con la niña) para que la gente inicie pronto los trámites de donación de médula, que están detallados en la página de la Fundación Josep Carreras y cuyo primer paso es la inscripción:

"En términos generales, puede ser donante de médula ósea toda persona sana desde los 18 años y hasta los 60 años, permitiendo su registro desde los 18 a los 40 años, siempre que no padezca ninguna enfermedad susceptible de ser trasmitida al receptor y que tampoco padezca ninguna enfermedad que pueda poner en peligro su vida por el hecho de la donación. Desde 2018, solo se incluyen en el registro nuevos donantes con edades entre 18 y 40 años. Esto se debe al objetivo de rejuvenecer y optimizar la composición de nuestro registro de donantes, ya que los donantes más jóvenes son los más solicitados. Una vez inscritos, los donantes se mantendrán disponibles en la base de datos de REDMO hasta los 60 años", dice la página web de la prestigiosa fundación.

Para saber dónde hay que acudir para hacerse donante de médula ósea y salvar la vida de aquellas personas a las que sólo les queda este solidario recurso, la página también ofrece un listado por comunidades para que los ciudadanos sepan dónde deben acudir. La fundación recuerda también que esta donación es completamente altruista y de carácter voluntario.