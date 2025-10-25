Muere un hombre de 54 años en un accidente laboral en El Torviscal, Badajoz: el trabajador quedó atrapado por una máquina de una cooperativa
Un hombre ha muerto en un accidente laboral en El Torviscal, Badajoz, tras quedar atrapado por una máquina de una cooperativa
El Torviscal, BadajozUn hombre de 54 años ha muerto este viernes tras quedar atrapado por una máquina en una cooperativa ubicada en El Torviscal, entidad local menor del municipio pacense de Don Benito.
Este accidente de trabajo, según informa el Centro 112 de Extremadura, ha sido registrado sobre las 20,45 horas del viernes en las instalaciones de la cooperativa agropecuaria Didaymaz.
Reacciones a la muerte de este trabajador
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de Don Benito, bomberos del parque dombenitense y patrullas de servicio de la Guardia Civil.
Nada más conocerse la noticia, el Ayuntamiento de la pedanía ha emitido un comunicado en el que lamenta este accidente de trabajo en el que ha muerto J.A.G.S.
Desde la entidad se detalla que el fallecido era un vecino muy querido "siempre amable y con una sonrisa que contagiaba a todos".
"Cuesta aceptar su partida tan repentina. Acompañamos con el corazón a toda su familia y amigos en estos momentos tan dolorosos", apunta el comunicado emitido por el Ayuntamiento de El Torviscal.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, también ha expresado sus condolencias por el accidente mortal a través de sus redes sociales.
"No podemos normalizar que hombres y mujeres pierdan la vida mientras se ganan la suya", denunciaba el secretario general del PSOE de Extremadura.