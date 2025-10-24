Claudia Barraso 24 OCT 2025 - 17:45h.

Muere la actriz Esther Uria a los 55 años tras pasar por una enfermedad, a los 55 años

La actriz Esther Uria ha fallecido a los 55 años tras pasar por una enfermedad que finalmente no pudo superar. Protagonizando obras como ‘La cacatúa verde’ o ‘La importancia de llamarse Ernesto’ y diferentes proyectos en televisión, deja con su pérdida un gran vacío a muchos de sus compañeros de profesión, familiares y amigos que se han mostrado muy afectados por la noticia.

El mundo de la televisión y el teatro no fueron sus únicas apuestas, sino que también consiguió el Premio Extraordinario en Educación Especial y la licenciatura con Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía. Unos estudios que completó con el Máster en Formación de Profesorado en Secundaria. Uno de sus principales objetivos era potenciar el desarrollo pedagógico en las aulas. De hecho, llegó a conseguir una beca que le dio la posibilidad de fomentar el teatro como herramienta pedagógica para potenciar la convivencia en secundaria.

Para ella, sus dos carreras, teatro y enseñanza, siempre fueron de la mano. Su meta era poder trasmitir a sus alumnos la confianza suficiente para poder potenciar todas sus habilidades. Además de ser quien protagonizaba las obras de teatro, escribió una para su tesis, la cual fue utilizada ante el tribunal.

El teatro y la enseñanza, sus dos pasiones

Sus dos carreras fueron igual de importantes para ella. El mundo del teatro era una vocación que jamás quiso aparcar, pero la enseñanza fue otro de sus objetivos primordiales. Siempre miró por sus alumnos y por sacar el mejor partido de cada uno de ellos, trasmitiendo su pasión por la actuación.

Sus últimos trabajos fueron ‘Cada día es solo una vez al día’, un proyecto que creó en 2013 junto a su pareja, donde Esther ofreció “la experiencia de una mujer que sabe que lo mejor es empezar por reírse de uno mismo. No nos lamentamos del pasado, tenemos el presente y una forma muy positiva de vivirlo es empezar a vivir con humor reflexivo. Vivamos el presente con humor y amor”, dijo en unas declaraciones recogidas por ‘El Diario Vasco’.