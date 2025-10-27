La supuesta agresora tiró del pelo a la madre, la golpeó y la tiró al suelo

MallorcaUna madre y su hijo de cinco años con autismo severo han sufrido una agresión en un supermercado de Marratxí el pasado sábado, así lo ha denunciado la asociación 'Ningún Niño Sin Terapia Autismo Mallorca'. Una pareja increpó e insultó a la mujer y la acusó falsamente de haberse colado en la cola del establecimiento.

La pareja insultó a la madre y a su hijo con frases como "¡Enciérralo!”, “¡Edúcalo!” y “Tú también tienes discapacidad?”. En un comunicado han explicado que, a la salida del supermercado, los presuntos agresores continuaron denigrándolos y se burlaron de su discapacidad.

Solo un trabajador del supermercado intervino al presenciar la agresión

La supuesta agresora tiró del pelo a la madre, la golpeó y la tiró al suelo mientras el niño salió corriendo desorientado y asustado. La mujer solo gritaba a los presuntos agresores que tuviesen en cuenta que el menor es autista. La asociación ha recalcado que un hombre cogió al menor y llamó a la Policía Local.

El cajero del supermercado intervino para separar a la presunta agresora que estaba pegando a la madre. Después de que llegasen las autoridades, la mujer ha denunciado los hechos a la Guardia Civil. "No es un hecho aislado. Es el reflejo de una sociedad que aún no comprende lo que significa vivir con autismo", ha lamentado la asociación.

La asociación hace un llamamiento público

‘Autismo Mallorca’ ha agradecido al personal del supermercado y a las personas que ayudaron a la madre y a su hijo. La asociación ha condenado este acto de violencia y ha hecho un llamamiento público para que cualquier persona que haya sido testigo de los hechos, se ponga en contacto con ellos.

Así, han resaltado que este caso se llevará a juicio: “No podemos permitir que las familias con hijos con autismo sean agredidas, juzgadas o humilladas por la incomprensión o la intolerancia, exigimos respeto, empatía y justicia".