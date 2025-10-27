Evacuación de urgencia de un bebé en estado crítico de Gran Canaria a Tenerife Norte

El bebé ha sido trasladado de urgencia en un avión medicalizado dada la gravedad de su situación

El traslado ha requerido cambios en la configuración de la operativa del aeropuerto de Tenerife Norte

Un bebé en estado crítico ha sido evacuado este lunes desde Gran Canaria a un hospital de Tenerife. El traslado, considerado de alto riesgo, ha tenido la consideración de urgente lo que ha implicado la coordinación de varios organismos, así como un complejo dispositivo de gestión de la pista en el aeropuerto de Tenerife Norte.

Ingresado en un hospital de Tenerife

Como informa la cuenta de X de Controladores Aéreos @controladores, la evacuación implicó la urgente modificación de la operativa aeroportuaria del aeródromo tinerfeño que en ese momento trabajaba con la pista 30, haciendo necesario una apertura de la pista 12 para darle mayor agilidad al traslado del bebé.

Para ello fue necesaria la coordinación entre el Centro de Control de Canaria, el Control Aéreo de Tenerife Norte y la tripulación para proceder a un rápido aterrizaje del avión medicalizado y acortar los tiempos para su traslado al hospital tinerfeño donde el bebé ha sido ingresado de urgencia.