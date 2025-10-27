Hasta el momento, la explosión ha causado tres heridos muy graves

La explosión se ha registrado a las 8:51 horas de este lunes

Ciudad RealTres personas han resultado heridas de gravedad en una explosión registrada este lunes en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que la explosión se ha registrado a las 8:51 horas de este lunes en una empresa ubicada en la calle Dinamarca del polígono industrial El Llano, por motivos que aún se desconocen y que, hasta el momento, ha causado tres heridos muy graves.

Dos de los heridos presentarían quemaduras en torno al 80 % de su cuerpo

Según recoge el medio local Sotocuéllamos Al Día, dos de los heridos presentarían quemaduras en torno al 80 % de su cuerpo, mientras que el tercer trabajador habría sufrido quemaduras en el 30 % del cuerpo, además de fracturas abiertas.

Por el momento, las autoridades no han dado ninguna orden de confinamiento a los vecinos del polígono ni de la zona, aunque recomiendan evitar el tránsito por la zona afectada para que los servicios de Emergencias puedan trabajar de manera correcta.

Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.