El alunicero más peligroso de nuestro país tiene varias deudas con la ‘Mafia madrileña’

La Policía investiga el tiroteo a un coche y el secuestro de su conductor en Carabanchel: no hay denuncias por desaparición

Compartir







Poco se sabe a esta hora de lo que pasó anoche en el barrio madrileño de Carabanchel, todo apunta a que se trata de un secuestro exprés. Unos delincuentes en coches de alta gama embistieron a otro y se llevaron a la fuerza a su ocupante.

Un secuestro digno de una película fue lo que sucedió anoche en Carabanchel. Los vecinos dieron la voz de alarma tras escuchar un fuerte ruido del impacto entre dos coches, pero lejos de tratarse de un accidente rápidamente comenzaron los disparos y entendieron que se trataba de un tiroteo en plena calle.

Los asaltantes sacaron al conductor del vehículo a la fuerza y lo metieron en uno de esos tres vehículos de alta gama para darse a la fuga.

El Grupo de Secuestros de la Policía Nacional investigan si la víctima podría ser el ‘niño Juan’, el alunicero más peligroso de nuestro país con varias deudas con la ‘Mafia madrileña’.