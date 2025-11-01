Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Madrid
Secuestros

La víctima del secuestro en Carabanchel podría ser el ‘niño Juan’, el alunicero más peligroso de España

La víctima del secuestro en Carabanchel podría ser el ‘niño Juan’, el alunicero más peligroso de España
Tiroteado y secuestrado el conductor de un coche en pleno CarabanchelInformativos Telecinco
Compartir

Poco se sabe a esta hora de lo que pasó anoche en el barrio madrileño de Carabanchel, todo apunta a que se trata de un secuestro exprés. Unos delincuentes en coches de alta gama embistieron a otro y se llevaron a la fuerza a su ocupante.

Un secuestro digno de una película fue lo que sucedió anoche en Carabanchel. Los vecinos dieron la voz de alarma tras escuchar un fuerte ruido del impacto entre dos coches, pero lejos de tratarse de un accidente rápidamente comenzaron los disparos y entendieron que se trataba de un tiroteo en plena calle.

PUEDE INTERESARTE

Los asaltantes sacaron al conductor del vehículo a la fuerza y lo metieron en uno de esos tres vehículos de alta gama para darse a la fuga.

El Grupo de Secuestros de la Policía Nacional investigan si la víctima podría ser el ‘niño Juan’, el alunicero más peligroso de nuestro país con varias deudas con la ‘Mafia madrileña’.

Temas