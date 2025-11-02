Los servicios de emergencia solo han podido certificar el fallecimiento del varón

Las circunstancias del suceso están siendo investigadas por la Guardia Civil

MurciaEl cadáver de un hombre, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido hallado esta media noche en un contenedor de reciclaje de ropa de la calle Castilla y León de Las Torres de Cotillas (Murcia), ha informado el centro de coordinación de emergencias de la Región 112.

Los servicios de emergencia solo han podido certificar el fallecimiento del varón, cuyo cuerpo se encontraba parcialmente dentro del contenedor.

Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento

El 112 recibió el aviso a las 00:32 horas y hasta el lugar se desplazaron unidades de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como sanitarios del 061, que únicamente pudieron confirmar el óbito.

Las circunstancias del suceso están siendo investigadas por la Guardia Civil, que por el momento no ha facilitado más información.

Segundo caso en poco tiempo en circunstancias similares

Se trata del segundo caso registrado en la Región de Murcia en poco tiempo con circunstancias similares. El pasado 4 de octubre, un hombre fue hallado muerto en un contenedor de reciclaje de ropa en la pedanía murciana de Puente Tocinos, en la calle Mayor.

En aquella ocasión, los servicios de emergencia también confirmaron el fallecimiento tras recibir el aviso a primera hora de la mañana. Las características del suceso —un varón atrapado parcialmente en un contenedor de recogida de ropa— coinciden con las del caso ocurrido esta madrugada en Las Torres de Cotillas.