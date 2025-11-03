La víctima fue encontrada en las inmediaciones de la carpa universitaria “tirada en un camino, encima de unas hojas, desvalida, desubicada y semiincosciente”

Los cuatro investigados, de nacionalidad argelina, están en situación irregular en España

PamplonaEn Pamplona, van saliendo a la luz más detalles de la nueva violación grupal ocurrida la semana pasada, llevada a cabo por una nueva manada. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona decretaba el pasado jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos.

La magistrada considera que existe riesgo de ocultación de pruebas y de fuga debido a que los cuatro investigados, de nacionalidad argelina, uno de ellos de 33 años, dos de 26 y el cuarto de 25, están en situación irregular y carecen de domicilio y, por tanto, no cabe otra medida para asegurar su presencia en el procedimiento. Además, algunos de ellos tendrían incluso una orden de expulsión de España.

La juez imputa a los investigados un delito de agresión sexual (violación) y otro de robo. Entre los indicios está la ropa íntima de la víctima que fue encontrada al lado de las tiendas de campaña en las que residían los cuatro encausados.

La víctima fue encontrada “tirada en un camino, semiinconsciente"

La víctima fue encontrada en las inmediaciones de la carpa universitaria “tirada en un camino, encima de unas hojas, desvalida, desubicada y semiincosciente”. Fue atendida por unos jóvenes que paseaban por la zona y que avisaron al personal sanitario y a la policía.

A la joven le faltaba la ropa interior y pertenencias personales (bolso, cartera y móvil). La rápida actuación de los agentes y de los sanitarios permitió activar el protocolo previsto para las agresiones sexuales. La víctima fue reconocida por un médico forense, quien constató en su informe diversas lesiones.

Sin perjuicio del resultado que arroje la posterior instrucción, la juez señala en la resolución judicial que existió “una relación sexual con la víctima no consentida”. Además, añade la magistrada, dejaron a la mujer en condiciones físicas que pudieron “haber aumentado el riesgo” contra su salud de no haber sido asistida por los jóvenes en un primer momento.