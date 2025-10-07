Álex Aragonés 07 OCT 2025 - 11:43h.

El juzgado de violencia sobre la mujer de Lleida acordó las medidas cautelares de alejamiento a una distancia inferior a 200 metros

La joven presuntamente violada por su padre delante de su hermano en una calle de Lleida: “No era la primera vez”

LleidaLos Mossos d'Esquadra han detenido este martes al hombre de 40 años, que quedó en libertad con cargos por la violación a su hija de 20 años en la calle frente a su otro hijo de 8 años en Lleida, por romper la orden de alejamiento.

La Guardia Urbana de la localidad catalana detuvo al hombre la madrugada del pasado domingo por un delito de agresión sexual con penetración. Al día siguiente, el juzgado de violencia sobre la mujer de Lleida acordó las medidas cautelares de alejamiento a una distancia inferior a 200 metros y prohibición de comunicación con la víctima por cualquier vía.

Una medida que el hombre ha roto, por lo que la policía catalana ha vuelto a detenerlo este martes. Según ha avanzado La Vanguardia, el sospechoso estaba llamando a la puerta donde vive la víctima.

La denuncia ciudadana que alertó de la violación

La agresión sexual ocurrió el pasado domingo, cuando la Guardia Urbana fue alertada por una denuncia ciudadana. Los agentes se trasladaron hasta el lugar de los hechos y se encontraron con la "lamentable" situación: "Habrá que preguntarse por qué pasan estas cosas. Hemos dado instrucciones para que se haga un análisis puertas adentro de la situación de este núcleo familiar y ver exactamente por qué se ha llegado a este punto, explicó el alcalde de la localidad catalana, Fèlix Larrosa.