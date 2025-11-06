Las imágenes manipuladas de varias menores fueron colgadas en redes sociales y en webs de contenidos pornográficos

La Agencia Española de Protección de Datos ha multado a los padres de un chico menor por la difusión de imágenes de sus compañeras

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 2.000 euros, reducido a 1.200 por pago voluntario y reconocimiento de la responsabilidad a los padres de un chico menor de edad por la difusión de imágenes de chicas, también menores, a las que desnudaba con herramientas de inteligencia artificial.

Los incidentes ocurrieron en septiembre de 2023 en la localidad de Almendralejo (Badajoz), donde un grupo de menores de edad difundió imágenes con las caras reales de chicas, pero manipuladas con inteligencia artificial, para que aparecieran sus cuerpos desnudos. Estas imágenes las publicaron en redes sociales y en webs como 'Only Fans'- y otras de contenidos pornográficos.

La resolución de la Agencia Española de Protección de Datos -adelantada por el diario El País y confirmada por EFE- llega dos años después de que este organismo iniciara una investigación tras la publicación del caso en numerosos medios de comunicación, y está completamente "anonimizada" para proteger los datos de todas las personas que estuvieron implicadas.

Los procedimientos judiciales que se iniciaron tras aquellos hechos permitieron la identificación de los presuntos responsables que participaron en la difusión de aquellas imágenes de una forma completamente ilícita y sin ningún tipo de consentimientos por parte de las chicas a través de un grupo de mensajería.

Los padres de este menor procedieron el pasado mes de abril al pago de la sanción de 1.200 euros, señala la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, a la que ha tenido acceso EFE, y constata que ese abono implica el reconocimiento de su responsabilidad en relación con esos hechos.

Hay otros 15 menores en libertad vigilada por la difusión de las imágenes de sus compañeras manipuladas con IA

Las actuaciones de la AEPD en este caso se han sucedido en paralelo a las que se siguieron por el procedimiento penal que instruyó el Juzgado de Menores de Badajoz, que ya impuso el pasado año la medida de libertad vigilada para los quince menores declarados responsables de la difusión de aquellas imágenes.

El Juzgado declaró a 15 menores responsables de 20 delitos de pornografía infantil y otros tantos contra la integridad moral, y la sentencia incluía además que debían recibir durante ese año contenidos especialmente orientados a recibir formación afectivo sexual, sobre uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y sensibilización en materia de igualdad y género.