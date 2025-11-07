Alberto Rosa 07 NOV 2025 - 18:49h.

La joven ha compartido el desagradable momento en un vídeo publicado en TikTok, que se ha llenado de comentarios de apoyo e indignación

Una joven alemana que reside en Mallorca ha denunciado a través de sus redes sociales el acoso que ha sufrido mientras esperaba a unos amigos en un polígono industrial de la isla. Ella misma se ha grabado con su teléfono móvil en un vídeo en el que se ve cómo una furgoneta se aleja mientras narra indignada lo que ha ocurrido.

"Ellos van ahora mismo por el otro lado de la calle. Que esto pase regularmente, no lo entiendo. Yo simplemente estoy aquí esperando a mis amigos. Esto es asqueroso, ya basta, ¿no? ¿Qué se le pasa por la cabeza a la gente? Silbándote...", cuenta la joven.

La publicación se ha llenado de comentarios de apoyo a la joven e indignación contra la situación que ha tenido que vivir. “Hombres” o “eso es acoso sin duda” son solo algunos de los 20 comentarios que ya acumula la publicación, en su mayoría en alemán.

“En muchas partes de España todavía se aplican estas viejas normas: el hombre es el amo de la casa y la mujer pertenece a la cocina. Desafortunadamente, mucha gente se comporta así con las mujeres, de forma irrespetuosa”, escribe otro.

Otros animaban a llamar a la Policía o presentar una denuncia por lo vivido. La joven ha respondido a los comentarios aclarando que desconocía que este tipo de comportamientos pudieran considerarse acoso callejero desde el punto de vista legal. “Ni siquiera sabía que eso se consideraba acoso callejero —al menos desde el punto de vista policial—. Yo misma fui policía, y siempre es un poco difícil de entender, así que prefiero ahorrarme el esfuerzo... como mujer, por desgracia, no te toman en serio de todas formas”, ha escrito.