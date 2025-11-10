Europa Press 10 NOV 2025 - 19:04h.

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). la parada caliente no programada de la central.

Este suceso no ha tenido impacto en la instalación, las personas o el medioambiente.

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada caliente no programada de la central como consecuencia de una señal de protección del turboalternador generada, a su vez, por una falta eléctrica en una de sus fases.

La parada caliente es el estado de operación de una central nuclear después de una parada del reactor, manteniendo el reactor subcrítico y la presión y temperatura del refrigerante cercanas a las de operación a potencia, lo que favorece un rápido restablecimiento de su operación a potencia.

No ha tenido impacto

Este suceso no ha tenido impacto en la instalación, las personas o el medioambiente. Todos los sistemas han funcionado según su diseño y el titular está evaluando las causas del suceso, informa el CSN.

La instalación se encuentra en modo 3 de operación parada caliente. Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la instrucción del Consejo IS-10. El CSN ha informado a través de su web de la recepción de notificación de este suceso.