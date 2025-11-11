El arrestado falseó su perfil para hacerse pasar por una persona más joven y contactar con menores

Detenido en La Palma por contactar con menores a los que pedía fotografías y vídeos de carácter sexual a través de redes sociales

CantabriaLa Policía Nacional detiene a un hombre de 43 años en Torrelavega (Cantabria) por contactar con varias menores en redes sociales para quedar con ellas con fines sexuales. El arrestado falseó su perfil para hacerse pasar por una persona más joven, según ‘EFE’. Los agentes detuvieron al varón, que trabaja en el ámbito docente, en una zona de Torrelavega, donde se había citado con las niñas.

La Policía Nacional asegura en un comunicado que el 7 de noviembre, una mujer -junto a su hija de 13 años- fue a la comisaría para denunciar que un hombre había contactado con la niña “con el objeto de concretar una cita con fines sexuales", usando la imagen de una persona joven. En la denuncia de la madre se facilitaron datos del perfil del hombre y mencionaron a otras menores con las que también había hablado.

El hombre ofrecía dinero o compra de productos a cambio de sexo

La Policía Nacional abrió una investigación e identificó a otras tres menores con las que el hombre había hablado para ofrecerles “dinero o la compra de productos a cambio de mantener contactos sexuales”. Tras averiguar que había una posible cita entre el hombre y una víctima, los agentes desplegaron un dispositivo durante la tarde del sábado.

Las autoridades lo localizaron y lo detuvieron como presunto autor de delitos de tentativa de agresión sexual, y relativos a la prostitución y corrupción de menores. La Policía ha intervenido material informático durante el registro de su domicilio y de su lugar de trabajo, aunque todavía están pendientes de autorización judicial para un análisis exhaustivo de su contenido.

El detenido permaneció en la comisaria de Torrelavega hasta que pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.