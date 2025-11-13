Una mujer de mediana edad al reconocer al periodista esperó a que este se bajase del coche

Abad aseguró que no es la primera vez que sufre episodio de acoso en los últimos meses

MadridEl pasado mes de octubre el periodista Nacho Abad denunció en la madrileña comisaría de San Blas que una persona había realizado actos vandálicos por odio hacia su persona a su coche.

Al parecer y según relata, una mujer de mediana edad al reconocer al periodista esperó a que este se bajase del coche para rayar la pintura de las puertas, acto seguido fotografió el acto vandálico cometido.

El coche, marca Tesla, dispone de cámaras que grabaron toda la situación y por la que se pudo identificar a la autora del delito, unos daños realizados en el coche que están valorados sobre los 400 euros.

"Me reconoce cuando salgo del coche"

Nacho Abad mostró el vídeo del suceso en el programa que presenta En Boca de Todos, donde explicó que la mujer “me reconoce cuando salgo del coche y me voy al gimnasio dejando el vehículo aparcado junto al suyo. Ella llega y decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y comienza a hacerlo por un lado y luego por el otro”

En información recogida por El Mundo, la autora ha sido identificada como Paola G.O., Policía Municipal destinada en el Escuadrón de Caballería, quien ya habría sido detenida y puesta en libertad a la espera de juicio.

Abad aseguró que no es la primera vez que sufre episodio de acoso en los últimos meses y se siente “preocupado” por la polarización que se está viviendo.