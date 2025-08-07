Un tercio del pueblo de las viviendas del pueblo están okupadas

Unos inquiokupas llaman a la Policía alegando que la reportera de 'Vamos a ver' "les coacciona"

Compartir







Choza de Canales es un pueblo de 5.000 habitantes, a 45 minutos de Madrid, que tiene un tercio de sus viviendas okupadas de forma ilegal. Además de vivir esta grave situación, los vecinos aseguran que en el pueblo no hay ningún policía patrullando sus calles.

En el pueblo se vive un ambiente hostil, con robos y violencia. Para muchos vecinos, la okupación sí es un problema y aseguran que hay inseguridad, mientras que otros lo niegan. En lo que todos están de acuerdo es en la falta de efectivos que hay en el pueblo. En caso de que tengan algún problema, tienen que trasladarse al municipio más cercano o llamar a la policía de ese mismo pueblo, situado a 14 kilómetros.

Esther Esteban: "Es un caso extremo"

Un equipo de 'La mirada crítica' se ha trasladado hasta Choza de Canales para ver la situación del pueblo y hablar con sus vecinos. Un vecino explica: "Este pueblo está invadido por okupas." Otro vecino asegura: "Es un pueblo sin ley."

La colaboradora Esther Esteban explica sobre la okupación: "Hay muchos temas mal resueltos, y el tema de la okupación es uno. Ha tenido un mal inicio, que parecía que algunos grupos parlamentarios defendían que se diera la patada en la puerta y se entrara. Esto ha provocado que las mafias actúen. No es gente que no tiene recursos ni medios; las mafias se están aprovechando, y las personas están siendo vejadas por ellos. El caso de Choza de Canales es un caso extremo. No imagino el infierno que tienen que estar viviendo los vecinos."